Статкомитет назвал суммы, которые семьи белорусы зарабатывают и тратят в 2026 году — сравните со своими доходами

Национальный статистический комитет Беларуси по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни представил информацию, сколько белорусы зарабатывают и тратят в начале 2026 года. Кстати, к домашним хозяйствам относятся не только семьи, но и одинокие люди.
В среднем одно домашнее хозяйство располагает суммой почти в 3 тысячи рублей, а точнее 2984, 9 рубля. При этом у горожан денег больше — 3158,7 рубля в месяц, у селян значительно меньше — 2420,5 рубля в месяц.
Что касается расходов, то семьи большую часть заработанного за месяц тратят, расходуя 2894,6 рубля.
В структуре потребительских расходов доля расходов на питание составила 38,4%, на покупку непродовольственных товаров почти 35%, на оплату услуг — 24,4%.
