Для счастья жителям Владивостока нужно почти 300 тысяч рублей в месяц

Жителям Владивостока для полного счастья необходима зарплата в 279 тысяч рублей в месяц. По данным исследования SuperJob, город занял третье место среди российских мегаполисов по уровню финансовых запросов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.
За год ожидания владивостокцев выросли. Летом 2025 года жители города называли сумму в 276 тысяч рублей, а осенью 2024-го — около 270 тысяч. Сейчас показатель приблизился к отметке в 280 тысяч рублей.
В среднем по стране россияне считают достаточным доход в 273 тысячи рублей в месяц. Исследование показало, что запросы заметно отличаются в зависимости от пола, возраста и уровня дохода. Мужчины называли сумму в 309 тысяч рублей, женщины — 240 тысяч.
С возрастом финансовые ожидания становятся выше. Молодым людям до 24 лет для ощущения счастья хватает примерно 220 тысяч рублей, тогда как респонденты старше 45 лет говорили уже о 285 тысячах. Участники опроса с высшим образованием также называли более высокие суммы, чем люди со средним профессиональным образованием.
Отдельно исследователи сравнили ответы в зависимости от зарплаты самих участников. Россияне с доходом до 100 тысяч рублей считали комфортной сумму в 223 тысячи. Те, кто получает от 150 тысяч рублей в месяц, говорили уже о 337 тысячах.
Первое место по уровню запросов снова заняла Москва — 295 тысяч рублей в месяц. На второй строчке оказался Санкт-Петербург с показателем 282 тысячи, а Владивосток закрепился на третьем месте с результатом 279 тысяч. Опрос проводили с 1 по 26 мая 2026 года среди экономически активного населения старше 18 лет.