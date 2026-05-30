Белоруска победила на Кубке Азии по триатлону в Китае

В спринте Максимова показала лучшее время — 1:01:07 и поднялась на высшую ступень пьедестала. Серебряную награду завоевала представительница Китая Линь Синьюй, а «бронзу» взяла спортсменка из Турции Синем-Франциска Тус Сервера.
Как отметила Максимова после своего выступления на соревнованиях, в этот раз все сложилось как надо.
«Даже несмотря на то, что на первом буе пришлось переворачиваться на спину, потому что по-другому подышать не получалось. Очень рада победе, особенно после прошлого поражения. И, конечно, радует результат бегового сегмента», — отметила белоруска.
Всего в соревнованиях принимали участие 36 спортсменок из 17 стран.