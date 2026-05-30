В Волгограде началось благоустройство набережной у танцующего моста

В Волгограде началось благоустройство нового участка набережной. Тяжелая техника вспахала еще одну территорию в центре города, теперь у моста через Волгу напротив склона ЦПКиО. Участок от танцующего моста до БК-13, где раньше был просто пустырь, обустроят и сделают комфортным местом для прогулок. В субботу здесь побывал глава региона Андрей Бочаров.