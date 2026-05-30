В Красноярске молодые учёные «Роснефти» представили более 200 проектов

Одна из самых перспективных разработок — технология разделения водонефтяной эмульсии с помощью электролиза воды.

В Красноярске прошёл XIX кустовой этап научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти». Организатором выступила «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочка «Роснефти»). 240 авторов научных работ со всей России собрались в Сибири, чтобы защитить свои проекты и побороться за выход в финал.

Обсуждение проходило по десяти направлениям: технологии нефтегазопереработки и нефтегазохимии, оборудование, информационные технологии, экология и другие.

Одна из самых перспективных разработок — технология разделения водонефтяной эмульсии с помощью электролиза воды. Её предложил Равиль Мустафаев. Метод позволяет минимизировать затраты на один из технологических процессов и отказаться от дорогих химических реагентов. Срок окупаемости установок — меньше полутора месяцев. Автор занял второе место в своей номинации и скоро представит проект на следующем этапе в Москве.

Всего победителями и призёрами стали 78 участников. Они поедут на межрегиональный этап в столицу. Их идеи оценивали 55 экспертов из центрального аппарата компании и дочерних обществ.

Научно-технические конференции в «Роснефти» — один из инструментов оценки потенциала молодых специалистов. Их цель — привлечь молодёжь к инновациям и решению реальных производственных задач.