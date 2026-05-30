В Хабаровском крае паводок подтопил огороды

В Аяно-Майском районе Хабаровского края паводок на реке Мая частично подтопил огороды и дорогу в селе Нелькан. Обстановка находится на контроле специалистов МЧС России, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
По данным ЕДДС района на утро 30 мая, после снегодождевого паводка уровень воды в реке поднялся, из-за чего вода зашла на огороды шести приусадебных участков и участок уличной дороги. Администрация населённого пункта организовала наблюдение за рекой. Сейчас интенсивность подъёма воды снизилась, однако ситуация остаётся напряжённой.
В Центре управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС круглосуточно уточняют оперативную обстановку и координируют работу служб. По прогнозу Дальневосточного УГМС, к 31 мая уровень воды может подняться до опасной отметки 620 сантиметров и выше. В этом случае возможны новые подтопления приусадебных участков, дорог местного значения и низинных территорий в Нелькане и Джигде.
Спасатели советуют жителям частных домов заранее убрать имущество на возвышенные места, перевести скот и домашних животных в безопасную зону, а также расчистить ливневые стоки. Рыбакам и туристам рекомендуют временно отказаться от выхода на воду — во время паводка усиливается течение, появляются заломы и растёт риск происшествий. При ЧП необходимо звонить по номеру 112.