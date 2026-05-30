Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае паводок подтопил огороды

В Центре управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС круглосуточно уточняют оперативную обстановку и координируют работу служб.

В Аяно-Майском районе Хабаровского края паводок на реке Мая частично подтопил огороды и дорогу в селе Нелькан. Обстановка находится на контроле специалистов МЧС России, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По данным ЕДДС района на утро 30 мая, после снегодождевого паводка уровень воды в реке поднялся, из-за чего вода зашла на огороды шести приусадебных участков и участок уличной дороги. Администрация населённого пункта организовала наблюдение за рекой. Сейчас интенсивность подъёма воды снизилась, однако ситуация остаётся напряжённой.

В Центре управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС круглосуточно уточняют оперативную обстановку и координируют работу служб. По прогнозу Дальневосточного УГМС, к 31 мая уровень воды может подняться до опасной отметки 620 сантиметров и выше. В этом случае возможны новые подтопления приусадебных участков, дорог местного значения и низинных территорий в Нелькане и Джигде.

Спасатели советуют жителям частных домов заранее убрать имущество на возвышенные места, перевести скот и домашних животных в безопасную зону, а также расчистить ливневые стоки. Рыбакам и туристам рекомендуют временно отказаться от выхода на воду — во время паводка усиливается течение, появляются заломы и растёт риск происшествий. При ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше