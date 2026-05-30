В калужском музее открыли выставку «Космос русской иконы»

Выставка «Космос русской иконы» начала работать в музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры Калужской области.
Экспозиция объединяет памятник древнерусского искусства конца XVI века и произведения современных художников. Это позволяет проследить связь между духовным поиском человека и его устремленностью к звездам. В первом зале царские врата и другие произведения древнерусского искусства представлены в окружении работ ведущих современных художников. Символы и смыслы, заложенные в иконе, раскрываются через визуальные интерпретации наших дней.
Второй зал становится пространством рефлексии и тишины. Там понятие «космос» трактуется в своем изначальном, философском значении — как гармонично устроенное мироздание. На темных стенах размещены крупноформатные медитативные объекты, а видео-арт с музыкальным сопровождением погружает зрителя в состояние созерцания.
