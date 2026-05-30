Бочаров проверил ход реконструкции последнего участка центральной набережной

Сегодня, 30 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки проинспектировал ход реконструкции последнего участка центральной набережной. Работы проводятся на участке от бронекатера БК-13 до моста через Волгу.

Специалистам предстоит преобразить 1,5 километра территории и соединить уже обновленную нижнюю террасу с новой территорией у стадиона «Волгоград Арена».

— Необходимо эту территорию сделать живой. Нужно поработать с молодежью, с центром «ВЯЗ», чтобы по итогам получился живой проект — каждая точка должна быть здесь функциональной, — отметил глава региона.

Проектом предусмотрены пешеходные дорожки, озеленение, реставрация лестниц и видовых площадок, возведение пергол, модульного амфитеатра, детских, спортивных и скейт-площадок, летней сцены. Также параллельно заменят коммунальные и инженерные сети.