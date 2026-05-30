Семинар по маркировке «Честный знак» собрал более 120 нижегородских бизнесменов

Свыше 120 предпринимателей Нижегородской области посетили обучение по маркировке товаров «Честный знак». Семинар, прошедший на площадке технопарка «Анкудиновка», организовало министерство промышленности и торговли региона.
Участие в мероприятии приняли представители разных сфер деятельности — от пищевой промышленности и косметики до стройматериалов и радиоэлектроники. Также интерес к обучению проявили производители товаров для дома, моторных масел и полиграфии.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что тема маркировки становится актуальной для все большего количества предприятий. Семинары помогают бизнесу ориентироваться в тонкостях законодательства и своевременно узнавать обо всех новшествах.
«В Нижегородской области эта работа ведется на постоянной основе. Мы проводим очные обучающие мероприятия, организуем участие бизнеса в федеральных вебинарах системы “Честный знак”, а также оказываем бесплатную консультационную поддержку через региональный Центр помощи “Честный знак”, — подчеркнул Максим Черкасов.
Эксперты, проводившие обучение, рассказали предпринимателям про алгоритм маркировки, нюансы прохождения товаров через госграницу при параллельном импорте и осветили другие важные вопросы. В числе спикеров — специалисты Центра маркировки, нижегородской ТПП, таможни и так далее.
Напомним, о мерах государственной и региональной поддержки предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес». Его запустили для решения задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».