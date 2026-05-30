Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семинар по маркировке «Честный знак» собрал более 120 нижегородских бизнесменов

Мероприятие организовано региональным минпромторгом.

Источник: Живем в Нижнем

Свыше 120 предпринимателей Нижегородской области посетили обучение по маркировке товаров «Честный знак». Семинар, прошедший на площадке технопарка «Анкудиновка», организовало министерство промышленности и торговли региона.

Участие в мероприятии приняли представители разных сфер деятельности — от пищевой промышленности и косметики до стройматериалов и радиоэлектроники. Также интерес к обучению проявили производители товаров для дома, моторных масел и полиграфии.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что тема маркировки становится актуальной для все большего количества предприятий. Семинары помогают бизнесу ориентироваться в тонкостях законодательства и своевременно узнавать обо всех новшествах.

«В Нижегородской области эта работа ведется на постоянной основе. Мы проводим очные обучающие мероприятия, организуем участие бизнеса в федеральных вебинарах системы “Честный знак”, а также оказываем бесплатную консультационную поддержку через региональный Центр помощи “Честный знак”, — подчеркнул Максим Черкасов.

Эксперты, проводившие обучение, рассказали предпринимателям про алгоритм маркировки, нюансы прохождения товаров через госграницу при параллельном импорте и осветили другие важные вопросы. В числе спикеров — специалисты Центра маркировки, нижегородской ТПП, таможни и так далее.

Напомним, о мерах государственной и региональной поддержки предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес». Его запустили для решения задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».