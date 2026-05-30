Новый речной маршрут соединил Казань и Камское Устье

«Сегодня знаменательный день — мы на регулярной основе открываем работу нового остановочного пункта Камское Устье. Мы уже протестировали маршрут, получили обратную связь от пассажиров и поняли, что это будет очень популярное направление», — сказал журналистам генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.
Он отметил, что запустить маршрут из Казани в Камское Устье планировалось еще в прошлом году. В этом году это удалось сделать благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.
«Ежедневные подходы запланированы и на наших проходящих судах. Если раньше суда ходили из Казани в Болгар и Тетюши, то теперь они будут заходить и в Камское Устье, потому что запрос очень велик. Где-то 15 лет назад суда туда ходили на регулярной основе», — сообщил Лизалин.
По его словам, на этом маршруте в качестве альтернативного планируется использовать причал в Тенишево.
«Навигационные условия в этом районе не всегда позволяют подходить к камско-устьинскому причалу, потому что там накат очень большой, высота волны достаточно серьезная. И раньше для альтернативного подхода использовался причал Тинишева. Мы сейчас работаем над тем, чтобы его восстановить», — заметил гендиректор компании.
Расписание движения судов по маршруту Казань — Камское Устье в ближайшее время появится на официальном сайте «Флота РТ». Кроме того, в этом году запущено мобильное приложение компании, где тоже можно ознакомиться с расписанием и приобрести билет.
Лизалин также рассказал, что помимо модернизации старых теплоходов компания намерена закупить новые суда. «Мы сейчас восстанавливаем еще одно судно и если успеем, то к концу этой навигации его запустим. И у нас будет еще больше судов скоростных», — заявил он.
Первых пассажиров в Камско-Устьинском районе встретил руководитель исполкома муниципалитета Альберт Салимов.
«Камское Устье — это жемчужина Татарстана. Отрадно, что после стольких лет судоходство соединило Казань и Камское Устье. Туристы будут приезжать к нам по воде, любоваться нашими красотами», — заметил он.
Камское Устье — один из самых живописных уголков Татарстана, добавила начальник управления транспорта Миндортранса РТ Мария Захватова.
«Это место, где соединяются воды Волги и Камы. Сегодня впервые за долгое время состоялся первый рейс по воде. Я уверена, что это даст старт новым ярким моментам», — сказала она.