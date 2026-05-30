Во всём виноваты бакланы: в Братске закрываются рыболовные магазины

IrkutskMedia, 30 мая. В Братске наблюдается закрытие рыболовных магазинов из-за снижения спроса населения на товары для промысла. Данную проблему у себя в тг-канале (18+) недавно отметил мэр города Александр Дубровин.

Источник: IrkutskMedia.ru

Всему виной — большое скопление бакланов на водоёмах. После освобождения водохранилищ и озёр ото льда птицы стаями собираются на воде и поглощают рыбу. Так, например, в районе островов Тэнга и Зуй любителям удочек ловить в прямом смысле нечего — рыбы практически не стало. На таёжных реках массово бакланами выедается хариус, несмотря на сильное течение.

В интернете появляются десятки видео местных жителей, негодующих вокруг вопроса с полчищем бакланов. Из-за них люди перестают заниматься рыбалкой как зимой, так и летом. Хотя всегда такой промысел был для многих не просто хобби, а источником заработка и хорошим подспорьем для питания.

«За пять-шесть лет при отсутствии воздействия бакланов популяция рыбы восстановится, но это очень долго. За это время часть рыболовных артелей просто разорится, а это десятилетиями выстраиваемый семейный бизнес многих людей», — отметил мэр.

Глава обратил внимание на то, что вопрос сейчас необходимо решать на высоком уровне. Он обратился к ЗС и Госдуме с просьбой взять проблему на личный контроль.