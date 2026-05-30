Ко Дню защиты детей в Красноярском крае пройдут фестивали «Движения Первых»

Праздничные площадки откроются в Уяре, Енисейске, Шарыпово, Железногорске, а также в Назаровском, Рыбинском и Шушенском округах. В этом году фестивали посвящены Году единства народов России. Для гостей подготовят шесть тематических зон, посвященных творчеству, достижениям, поддержке, мечте, ответственности и активному образу жизни. Наша главная миссия — единство, которое проявляется во взаимопомощи, общих ценностях, культуре, любви к семье и Родине. Через совместные игры, мастер-классы взрослые и дети смогут приобрести полезные навыки, узнать о возможностях развития и дополнительного образования. Мы хотим, чтобы дети, родители, бабушки и дедушки — все, кто придет в этот день, — ощутили себя частью большой и дружной семьи, — отметила Ксения Юрлагина, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Красноярского края. В Шарыпово для гостей организуют концертную программу, мастер-классы, игровые площадки, выставку пожарно-спасательной техники и оборудования МВД, спортивные и творческие активности. Главным событием в Красноярске станет фестиваль «Город Первых». Он пройдет в парке «На Каменке» с 12:00 до 20:00. Гостей ждут выступления творческих коллективов, лекции, деловые игры, профориентационные площадки, выставки, розыгрыши и мастер-классы. Также посетители смогут познакомиться с современной и ретротехникой ГИБДД, принять участие в экологических и патриотических мероприятиях, попробовать себя в различных видах спорта, узнать больше о профессиях и ведущих предприятиях региона. Для самых юных участников подготовят игровые зоны с аниматорами, аквагримом и настольными играми. Завершится праздник финалом юниор-лиги КВН «Сибирь молодая — Красноярский край». С программой фестиваля, который проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», можно ознакомиться в региональном сообществе «Движения Первых» Красноярского края vk.com/mypervie24. (6+).