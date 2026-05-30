В Хабаровске 44 пары поженились к 168-летию города

В Хабаровске накануне 168-летия города свои судьбы соединили 44 пары. Торжественные церемонии регистрации брака прошли во всех пяти районных отделах ЗАГСа, сообщил мэр Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.
Главная церемония состоялась в администрации краевого центра, где семейные союзы заключили шесть пар. Такие регистрации в честь Дня города уже стали доброй традицией — для молодожёнов этот день связывает начало семейной истории с праздником любимого Хабаровска.
«Желаю, чтобы этот день стал ярким началом и продолжением вашей семейной истории. Цените каждое мгновение, проведённое вместе. Пусть ваше счастье будет неразрывно связано с Хабаровском», — отметил Сергей Кравчук.
Особой частью праздника стало чествование семей-юбиляров. Правительственные знаки «За супружеское долголетие» вручили 16 парам, которые прожили в браке более полувека.