Жители Иркутска увидят редкую «голубую» Луну в ночь на 31 мая

В ночь на 31 мая 2026 в небе над Иркутском появится «голубая» Луна. Так называют второе полнолуние за месяц, но цвет у спутника останется обычным, серебристо-белым. Название указывает лишь на редкость события, которое случается раз в два-три года. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в прошлый раз такая луна всходила в августе 2023-го, а в следующий раз ее ждут только в 2029 году.