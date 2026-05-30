Торговый центр загорелся в Заволжье 30 мая

30 мая в Заволжье загорелось здание торгового центра. Информация о происшествии появилась в местных телеграм-каналах.
На месте происшествия работают пожарные. На кадрах, опубликованных свидетелями ЧП, видно, что из окон строения идет черный дым.
Информации о пострадавших нет. Причины возгорания пока также неизвестны.
Напомним, 29 мая в Нижегородской области объявляли режим ракетной опасности. Соответствующие уведомления поступили жителям региона в СМС.
Ранее мы рассказывали о повреждении беспилотником здания суда в центре Нижнего Новгорода. Ранним утром горожане проснулись от звука, похожего на взрыв.
