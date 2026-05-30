В минсоцполитики назвали размер заработка трудоустроенных в регионе подростков

Трудоустроенные подростки в Калининградской области зарабатывают до 30 тысяч рублей. Об этом рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время эфира из регионального информационного центра ТАСС.
По ее словам, вопрос работы для подростка, в первую очередь, ограничен по времени трудовым законодательством. В зависимости от того, сколько лет ребенку и сколько времени он поработал, формируется его заработная плата.
«Кто-то хочет поработать, например, четыре часа, кто-то готов и больше работать. Поэтому, конечно, заработная плата от этого зависит. Но мы по итогам прошлого года видели, что она составляет порядка 20−30 тысяч рублей», — сообщила Майстер.
По её словам, предусмотрена также доплата от кадровой службы. В прошлом году она в среднем составляла 3,5 тыс. рублей, в этом году, подчеркнула Майстер, доплата «увеличена почти в 2 раза».
Заместитель генерального директора по кадрам и связям с общественностью ОАО «Первый хлебозавод» Владимир Зайцев рассказал, что предприятие дополнительно премирует трудоустроенных подростков. По его словам, в 2025 году их заработок превышал 35 тысяч рублей.
«Мы стимулируем ребят премиями. И в итоге у нас в 2025 году подростки получали больше 35 тысяч рублей. Я считаю, что для ребят это очень неплохая заработная плата», — сказал он.