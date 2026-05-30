В Перми компания задолжала работникам зарплату на сумму свыше 5 млн рублей

Компания задолжала работником больше 5,5 миллионов рублей по заработной плате, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следственный отдел по Индустриальному району Перми возбудил уголовное дело по материалам прокуратуры в отношении генерального директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
В ходе следствия установлено, что директор своевременно не выплачивал зарплату 24 сотрудниками, используя деньги в собственных интересах. Итоговая сумма долга превысила 5,5 миллионов рублей.
«Благодаря принципиальной позиции и своевременным мерам, принятым следователями Следственного комитета России, нарушенные права граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд были полностью восстановлены, задолженность работодателем перед работниками погашена», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.
После выплаты долга сотрудникам уголовное дело было прекращено.