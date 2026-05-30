В Перми компания задолжала работникам зарплату на сумму свыше 5 млн рублей

Выплатить долг организацию заставил следственный комитет.

Компания задолжала работником больше 5,5 миллионов рублей по заработной плате, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следственный отдел по Индустриальному району Перми возбудил уголовное дело по материалам прокуратуры в отношении генерального директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

В ходе следствия установлено, что директор своевременно не выплачивал зарплату 24 сотрудниками, используя деньги в собственных интересах. Итоговая сумма долга превысила 5,5 миллионов рублей.

«Благодаря принципиальной позиции и своевременным мерам, принятым следователями Следственного комитета России, нарушенные права граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд были полностью восстановлены, задолженность работодателем перед работниками погашена», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

После выплаты долга сотрудникам уголовное дело было прекращено.