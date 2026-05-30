На Северном обходе Калининграда легковушка перевернулась набок. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС региона.
ДТП произошло утром в субботу, 30 мая. Обстоятельства аварии не уточняются. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пострадал водитель легковушки. Автомобилиста из салона доставали спасатели, после чего его передали медикам. Другие подробности неизвестны.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше