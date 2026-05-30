В городе Похвистнево Самарской области учащиеся научились составлять резюме

Практический мастер-класс «Резюме в действии. От простого к сложному» провели специалисты кадрового центра «Работа России» для учащихся Губернского колледжа в городе Похвистнево Самарской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа.
В ходе мастер-класса эксперты вместе с ребятами разобрали основные правила создания эффективного резюме, уделив внимание как классическим подходам, так и современным тенденциям кадрового делопроизводства. Кроме того, специалисты дали дополнительные рекомендации по составлению грамотного резюме и поиску подходящей работы. Также они ответили на вопросы учащихся.
Как отметили эксперты, резюме — это краткая самопрезентация кандидата, которая содержит информацию о его профессиональных навыках, достижениях, образовании и других релевантных данных. Для ребят, не имеющих трудового опыта, грамотно составленное резюме становится реальной возможностью продемонстрировать работодателю свой потенциал, готовность к профессиональному росту и соответствие требованиям вакансии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.