Волгоградцев ждет трезвый понедельник 1 июня

В Волгоградской области 1 июня 2026 года в связи с празднованием Международного дня защиты детей запретят розничную продажу алкоголя. Поэтому тех жителей, кто даже в понедельник себе не может отказать в бокальчике спиртного, ждет разочарование. Запрет вводят согласно региональному закону. Отметить начало лета можно будет только в кафе и ресторанах — им не запрещено подавать алкоголь гостям.