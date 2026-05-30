Школьник из Нижнего Новгорода Роман Хлунов победил в конкурсе «Знаешь? Научи!»

Воспитанник автозаводского отделения Центра военно-патриотического воспитания им. Максима Настина (ЦВПВ) Роман Хлунов победил в V сезоне Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Церемония награждения состоялась на площадке Киностудии имени Горького в Москве, сообщают организаторы — АНО «Национальные приоритеты».
Конкурс проводился в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий и собрал году более 2 тысяч заявок. Роман выступал в тематической номинации, посвященной беспилотным системам и спутниковым технологиям. Видео школьник создал на основе знаний, полученных на занятиях «Школы операторов FPV-дронов».
Награду юному нижегородцу вручил доцент кафедры систем управления и компьютерных технологий БГТУ «Военмех» Федор Митин. Также поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, ректор РУДН Олег Ястребов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Над созданием ролика с Романом работали специалист Центра Мария Биюшкина, замначальника ЦВПВ по БПЛА Иван Ходин и начальник отдела БПЛА Дмитрий Смирнов.
«Роман Хлунов показал, как знания о беспилотных системах могут превратиться в интересный, понятный и полезный рассказ для многих», — отметила зампредседателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Роман Хлунов окончил седьмой класс школы № 37 Нижнего Новгорода.
«Я не рассчитывал на столь высокий результат, но очень старался достойно представить Центр. Нас учат смелости, стремлению познавать новое — от прыжков с парашютом до работы с нейросетями. Техническое направление — это мое», — поделился юный нижегородец.
Напомним, что в 2025 году одним из призеров конкурса стал школьник из Кстова Михаил Чередов.
Десятилетие науки и технологий (2022−2031 гг) объявлено Владимиром Путиным для привлечения молодежи в исследовательскую сферу.