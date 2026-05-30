Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В музей Калининграда передан уникальный янтарь с пером птицы

Увидеть инклюз посетители смогут, возможно, уже в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В фонды Музея Мирового океана поступил уникальный палеонтологический образец — балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы. Возраст находки — около 40 миллионов лет. Вес камня — 13,9 г, размеры — 43 на 37 мм. Инклюз найден в Янтарном. Об этом сообщили в музее.

— Судя по размеру, оно принадлежало мелкой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Строение пера простое: удлиненный стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи, — прокомментировал старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович.

В балтийском янтаре перья птиц тоже встречаются нечасто. В России всего два образца янтаря с птичьими перьями, они хранятся в Калининградском музее янтаря. В Музее Мирового океана таких экспонатов до сих пор не было.

Благодаря таким находкам ученые могут понять, какие птицы обитали в лесах побережья Балтики 40 миллионов лет назад, чем они питались.

А вдруг это не янтарь? На это в музее заявили, что образец прошел серьезную проверку.

— Специалисты провели целый ряд тестирований: фазово-контрастное фотографирование, испытания в ультрафиолетовых лучах, световую микроскопию, тест на плавучесть и даже пробу раскаленной иглой — запах хвои подтвердил, что это натуральный балтийский янтарь. Также по результатам экспертизы было выявлено, что янтарь подлинный, без швов склеивания или заливки и следов искусственного состаривания под давлением и температурой, — заверили в пресс-службе учреждения.

Пока роль инклюза как экспоната окончательно не решена.

— Возможно, увидеть уникальный инклюз посетители смогут на выставочных проектах уже в этом году! — рассказал в музее.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше