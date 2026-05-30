В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней до 1 июня

Городские аварийные и дорожные бригады переведены на усиленный график работы. Власти обратились к местным жителям с просьбой минимизировать время нахождения на открытом воздухе: во время грозы опасно укрываться под высокими деревьями, а автомобили рекомендуется парковать вдали от рекламных конструкций и зеленых насаждений. При возникновении чрезвычайных ситуаций горожанам советуют немедленно звонить по номеру 112.