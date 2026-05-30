В Хабаровске открылся музей традиций коренных народов

В Хабаровске в центре «Народные ремесла» открылся музей, посвящённый обычаям коренных этносов Дальнего Востока. В экспозиции собраны предметы быта, национальная одежда и другие вещи нанайцев, удэгейцев, ульчей, эвенков, орочей и других народов, сообщили в мэрии Хабаровска.
Экспонаты для будущего музея собирали около 15 лет в поездках по национальным сёлам. Всё это время коллекция ждала постоянного места, где её могли бы увидеть горожане, школьники и гости краевой столицы. Помещение для музея выделили в учреждении дополнительного образования «Народные ремесла».
Открытие собрало представителей малочисленных народов Дальнего Востока. Для них это не просто выставка под стеклом, а живая площадка, где можно говорить о традициях, показывать ремёсла и передавать детям то, что веками сохранялось в семьях и стойбищах.
В мэрии отметили, что мастера будут приезжать в музей с занятиями для детей. Ребят планируют знакомить с выделкой кожи, плетением из бересты, бисероплетением, резьбой по дереву и изготовлением сэвэнов — традиционных оберегов.