В Пермском крае стартовал новый сезон «Школы детских гидов»

Новый сезон «Школы детских гидов» начался в Пермском крае в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
В ходе занятий 20 ребят под руководством опытных наставников уже изучили «Основы экскурсоведения», узнали, что такое «портфель» экскурсовода и какое оборудование на своих экскурсиях используют профессиональные гиды. Также дети рассмотрели организацию и методику их проведения и отработали полученные знания на практике на площадках партнеров проекта.
Например, в Пермском краеведческом музее ребята разбирали работу действующих экскурсоводов музея, обсуждали, как вовлекать детей в создание экспозиций, проводить экскурсии и мастер-классы. В историческом парке «Россия — Моя история» дети познакомились с аудиовизуальными технологиями, мобильными устройствами, фото- и видеосъемкой. В завершение участников ждет квалификационный экзамен, где партнеры проекта выберут лучших и пригласят на стажировку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.