Биробиджанка заплатит 25 тысяч рублей за то, что толкнула чужую дочь

В Биробиджане суд поставил точку в уличном инциденте, который обернулся для виновницы и штрафом, и компенсацией морального вреда. В марте 2025 года 37-летняя женщина в районе улицы Чапаева толкнула несовершеннолетнюю дочь местной жительницы. Девочка получила ушибы, которые, по заключению эксперта, не причинили вреда здоровью, но сам факт нападения на ребёнка не остался незамеченным.
Суд признал женщину виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ — побои. За свою несдержанность она получила административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако на этом разбирательство не закончилось. Мать пострадавшей девочки подала гражданский иск о компенсации морального вреда, и суд его удовлетворил.
В пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскали 25 тысяч рублей. Сумма в пять раз превышает штраф по административной статье, и это справедливо — ребёнок пережил испуг и унижение на глазах у прохожих, а такие вещи деньгами измеряются по особой шкале. Теперь биробиджанке предстоит заплатить и государству, и семье пострадавшей девочки. Уличная ссора на Чапаева обошлась ей в 30 тысяч рублей и урок на будущее.