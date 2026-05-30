Для москвичей опубликовали квиз к 115-летию столичного телевидения

Онлайн-викторина, посвященная 115-летию московского телевидения, появилась на портале «Узнай Москву». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участникам квиза предстоит ответить на четыре вопроса о том, что представляло собой первое переданное изображение, в каком году началось ТВ-вещание в СССР и как называлась первая электронная передающая телевизионная трубка. В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что за прохождение викторины пользователям начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг, пополнения баланса карты «Тройка» и направить на благотворительность.
«Цифровые сервисы сегодня — неотъемлемая часть жизни москвичей, но каждое технологическое достижение опирается на фундаментальные научные открытия прошлого. Новый квиз, подготовленный Политехническим музеем и порталом “Узнай Москву”, — это возможность в интерактивном формате познакомиться с вкладом российских ученых в мировую науку, вспомнить свои знания о появлении телевидения в столице и узнать новые факты о том, как развивалось ТВ-вещание в СССР», — подчеркнули в департаменте информационных технологий Москвы.
