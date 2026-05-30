Международные матчи в Волгограде без волгоградцев: вспоминаем игры 1968-го

Молодые спартаковцы, даже в невысоком темпе, гоняли «военных» и забили четыре «сухих» мяча. Хотя могли забить и десяток, если бы ставили такую задачу. Дважды отличился Игорь Вьюгин, и по одному голу записали на свой счет Игорь Григорьев и Силагадзе. Тренер гостей А. Хасан был расстроен результатом и заявил после игры, что команда из-за перелетов была уставшей и сыграла ниже своих возможностей. И даже в таком состоянии обязана была забивать дважды. Счет 2:4 соответствовал бы игре больше.