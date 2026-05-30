Сразу девять рейсов выбились из графика в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании затронули как вылетающие, так и прибывающие самолеты.
На вылет с опозданием отправятся рейсы в Москву, Самару, Сургут, Челябинск, Екатеринбург и Уфу. Также задерживается прибытие трех самолетов, следующих из Самары, Екатеринбурга и Сыктывкара.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной корректировки расписания стало позднее прибытие воздушных судов.
Между тем в аэропорту Волгограда также отмечаются изменения в графике полетов. Там задержаны два рейса в Санкт-Петербург. Прибывающие самолеты выполняют полеты по расписанию.