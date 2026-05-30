Ландшафтный парк появится на стрелке рек Волги и Самары

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о масштабном преображении, которое ждет территорию стрелки рек Волги и Самары. Сейчас там находится речной порт, но совсем скоро он «переедет» в другое место. Вместо него появится ландшафтный парк.
«Территория очень большая, больше 18 гектар. Это красивейшее, живописное место нашего города. Уверен, оно станет точкой притяжения местных жителей и гостей Самары», — подчеркнул глава региона.
Работа будет вестись в несколько этапов.
Напомним, вопрос о переносе речпорта обсуждался в течение нескольких лет. Территорию даже планировали преобразовать в деловой, финансовый, культурный и туристический центр. Однако в 2024 году обсуждение было приостановлено.