В Нижегородской области загорелся торговый центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пожар тушат в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области на площади 180 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС региона.
Сообщение о пожаре в ТЦ «Перекресток» в Заволжье поступило утром в субботу.
«Здание разной этажности, 1−3 этажа, происходит горение на 2-м этаже в магазине одежды. В 11.50 (мск) локализация пожара на площади 180 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше