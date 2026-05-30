Опубликовано расписание ночных автобусов в Нижнем Новгороде

С начала лета в Нижнем Новгороде вводится движение ночного общественного транспорта. Автобусы будут возить пассажиров с 1 июня по 30 сентября в период с 22:00 до 02:00, связывая востребованные локации в центре города и крупные микрорайоны. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).