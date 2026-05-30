Опубликовано расписание ночных автобусов в Нижнем Новгороде

С начала лета в Нижнем Новгороде вводится движение ночного общественного транспорта. Автобусы будут возить пассажиров с 1 июня по 30 сентября в период с 22:00 до 02:00, связывая востребованные локации в центре города и крупные микрорайоны. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Для горожан запустят четыре специальных маршрута:
№ 150 свяжет Верхние Печеры и автовокзал «Щербинки» через Казанское шоссе, площадь Минина и Пожарского, Нижне-Волжскую набережную и проспект Гагарина;
№ 160 проследует от микрорайона Комсомольский до станции метро «Парк культуры» через Сормово, Бурнаковку, площади Минина и Горького, а также Молитовку и Автозавод;
№ 180 соединит ЗКПД-4 и микрорайон «Цветы», проехав через Московский вокзал, Канавинский мост, площади Минина, Белинского и улицу Ванеева;
№ 190 пустят от ЖК «Торпедо» до катера «Герой» на Нижне-Волжской набережной через Южное шоссе, проспект Ленина, метромост и площадь Горького.
Для удобства пассажиров ведомство также опубликовало подробное поминутное расписание для маршрута № 150, разделенное на будние (с понедельника по четверг) и выходные дни (с пятницы по воскресенье).
