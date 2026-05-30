Лантратова помогла семье участника СВО установить его судьбу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье участника СВО установить судьбу военнослужащего.
«Михаил П. из Тамбова участвовал в СВО. Весной 2025 года связь с ним прервалась. Семья долгое время не могла получить информацию о его судьбе. У мужчины остались жена и трое детей. Его родные оказались в сложной жизненной ситуации», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
По ее словам, сестра Михаила Христина М. обратилась в аппарат омбудсмена за помощью — она просила установить судьбу брата. Как отметила Лантратова, ее аппарат направил запрос в министерство обороны России, а также в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в поиске бойца.
«В Минобороны сообщили, что Михаил погиб, защищая страну. После помогли семье оформить положенную поддержку», — добавила она.