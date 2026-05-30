Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Территория для молодёжи: в Волгограде завершают реконструкцию набережной

Проект предусматривает организацию пешеходных дорожек и озеленение, восстановление лестниц и видовых площадок.

Реконструкция центральной набережной подходит к завершению в Волгограде. Утром 30 мая на площадке побывал губернатор Андрей Бочаров.

Последний этап обновления территории у реки Волги в центре города стартовал в 2017 году году. В настоящее время работы идут на нижней террасе — на участке от бронекатера БК-13 до моста через Волгу. Здесь планируется благоустроить полуторакилометровый участок, соединив набережную с территорией у стадиона «Волгоград Арена».

«Нужно сделать её живой. Каждая точка должна быть функциональной», — подчеркнул глава региона.

Проект предусматривает организацию пешеходных дорожек и озеленение, восстановление лестниц и видовых площадок. На обновлённой территории появятся перголы и модульный амфитеатр, будут созданы детские, спортивные и скейт-площадки. Для проведения ярких мероприятий установят летнюю сцену, для автомобилистов создадут парковочные места.

В числе поставленных перед подрядчиком задач — реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Опорная стена». Здесь в годы Сталинградской битвы сражались бойцы 13-й Гвардейской стрелковой дивизии 62 Армии под командованием генерала Родимцева.

Ранее стало известно, что пешеходную улицу со 100-летней историей благоустроят в Волгограде.