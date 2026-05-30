Территория для молодёжи: в Волгограде завершают реконструкцию набережной

Реконструкция центральной набережной подходит к завершению в Волгограде. Утром 30 мая на площадке побывал губернатор Андрей Бочаров.
Последний этап обновления территории у реки Волги в центре города стартовал в 2017 году году. В настоящее время работы идут на нижней террасе — на участке от бронекатера БК-13 до моста через Волгу. Здесь планируется благоустроить полуторакилометровый участок, соединив набережную с территорией у стадиона «Волгоград Арена».
«Нужно сделать её живой. Каждая точка должна быть функциональной», — подчеркнул глава региона.
Проект предусматривает организацию пешеходных дорожек и озеленение, восстановление лестниц и видовых площадок. На обновлённой территории появятся перголы и модульный амфитеатр, будут созданы детские, спортивные и скейт-площадки. Для проведения ярких мероприятий установят летнюю сцену, для автомобилистов создадут парковочные места.
В числе поставленных перед подрядчиком задач — реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Опорная стена». Здесь в годы Сталинградской битвы сражались бойцы 13-й Гвардейской стрелковой дивизии 62 Армии под командованием генерала Родимцева.
Ранее стало известно, что пешеходную улицу со 100-летней историей благоустроят в Волгограде.