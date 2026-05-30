В Минске организаторы бесплатных тренировок сказали о необходимости регистрации

В Минске летний сезон 2026 года «Спорт для всех» открывается 5 июня у Национальной библиотеки, а бесплатные тренировки с профессиональными тренерами в парках Тивали, им. Павлова, им. 50-летия Октября, в сквере у гостиницы «Беларусь», в яблоневом сквере, на пляже № 3 на Цнянке начинаются 6−7 июня.
Предлагают йогу, батуты, танцевальную латину, а также новые направления — аэростретчинг, барре и многое другое.
Для участия надо обязательно зарегистрироваться на сайте спортдлявсех.бел, напомнили организаторы.
