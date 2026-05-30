Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские сотрудники ДПС помогли роженице быстро добраться до роддома

В Красноярске сотрудники ДПС помогли женщине добраться до роддома.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ДПС из Красноярска еще раз доказали, что готовы прийти на помощь в экстренных случаях. В один из вечеров экипаж столкнулся с обстоятельствами, требующими немедленного реагирования: к полицейским обратился муж горожанки, у которой начались роды — у женщины уже отошли воды. На улице был час пик, и будущий отец боялся не успеть вовремя доставить супругу в родильный дом.

Было решено пересадить роженицу в патрульный автомобиль. Включив маячок и сирену, сотрудники ДПС оперативно довезли ее до роддома в микрорайоне Солнечный, где женщине оказали помощь.