Экстренное предупреждение о сильных дождях выпустило нижегородское МЧС

В ближайшие часы на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По прогнозам синоптиков, сильные дожди начнутся во второй половине дня 30 мая и сохранятся до конца суток, а также в течение ночи 31 мая 2026 года. В связи с непогодой резко возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за возможных засоров ливневок и дренажных систем прогнозируются локальные подтопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов и сельхозугодий. Также возможны нарушения в работе общественного транспорта, сбои в системе ЖКХ, активизация оползней и склоновых смывов.
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) регионального МЧС рекомендуют нижегородцам избегать низменных участков местности. Водителям необходимо снизить скорость движения из-за ухудшения видимости на дорогах и высокого риска заносов.
Ранее сообщалось, что весенний паводок официально завершился в Нижегородской области.