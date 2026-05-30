Экстренное предупреждение о сильных дождях выпустило нижегородское МЧС

По прогнозам синоптиков, сильные дожди начнутся во второй половине дня 30 мая и сохранятся до конца суток, а также в течение ночи 31 мая 2026 года. В связи с непогодой резко возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за возможных засоров ливневок и дренажных систем прогнозируются локальные подтопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов и сельхозугодий. Также возможны нарушения в работе общественного транспорта, сбои в системе ЖКХ, активизация оползней и склоновых смывов.