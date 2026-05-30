Туристам за отдых в Петербурге придётся платить больше

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что средний чек на отдых в Санкт-Петербурге за год увеличился примерно на пять тысяч рублей. На 4−5 ночей на двоих в Северной столице придётся потратить от 40 до 60 тысяч рублей — без учёта стоимости авиабилетов.
По оценке АТОР, рост цен на внутренний отдых этим летом замедлился. В среднем по рынку повышение сейчас составляет 4−6% — это примерно в два раза меньше, чем в 2025 году. Заметный тренд грядущего сезона — экономия на дороге: туристы всё чаще выбирают личный автомобиль для поездок на близкие расстояния вместо перелёта.