31 мая жители Красноярского края станут свидетелями второго полнолуния месяца

В последний день последнего месяца весны жители Красноярского края смогут наблюдать второе майское полнолуние. Яркое астрономическое явление наступит 31 мая в 15:45 по красноярскому времени. Полнолуние приходится на период, близкий к апогею Луны (наиболее удаленной от Земли точке орбиты), что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона, — рассказали в обсерватории Университета Решетнева. Добавим, помешать увидеть микрополнолуние красноярцам может погода: синоптики обещают облачную ночь с 30 на 31 мая, а на 1 июня — даже с дождем.