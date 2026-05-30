В Волгограде прошел слет молодых предпринимателей юга России

Источник: Национальные проекты России

Слет молодых предпринимателей юга России проходил с 15 по 17 мая в Волгограде по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Участниками стали также представители бизнес-сообщества Ростовской области, Республики Калмыкии и Краснодарского края. Они побывали на предприятии «Сад радости», где смогли увидеть реальные бизнес-процессы в действии. Кроме того, они посетили Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и речную прогулку по Волге. Итогом форума стала встреча в офисе Волгоградской «Опоры России».

«Вы — то поколение, которое не боится вызовов и создает новую экономику прямо сейчас. Не останавливайтесь на достигнутом, масштабируйте свои проекты и развивайте межрегиональное сотрудничество. Только объединяя усилия, мы создадим мощное сообщество», — обратился к участникам депутат Волгоградской городской Думы Андрей Удахин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.