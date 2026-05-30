В Пермском зоопарке родились малыши сразу в нескольких звериных семьях

На животных уже можно посмотреть.

Малыши родились сразу в нескольких звериных семьях в Пермском зоопарке, рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

В зоопарке родителями стали сразу несколько пар. Малыши родились у шотландских хайлендов, северных оленей, игрунок Жоффруа, красноруких тамаринов, кошачьих лемуров и гиеновидных собак.

Все новоиспечённые жители зоопарка чувствуют себя хорошо и готовы знакомиться с пермяками. Малышей и их родителей можно увидеть во время прогулок.

«Все малыши чувствуют себя отлично. Они уже начали выходить на прогулки и знакомиться с гостями. Это стоит увидеть своими глазами. Приходите в зоопарк!» — поделился Дмитрий Махонин.

Напомним, Пермский зоопарк стал лучшим новым парком в России в 2025 году. Жюри оценили его состояние, посещаемость, медийность и другие параметры.