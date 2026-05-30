В Таганроге опробовали новый подход к решению проблем ЖКХ. Об этом сказано на сайте областного правительства.
Госжилинспекция региона внедряет новый формат взаимодействия с собственниками. Руководитель областного ведомства Юлия Брюховецкая провела в Таганроге приём жителей. С вопросами обратились 12 человек. Их интересовали капитальный ремонт, начисление платы за ЖКУ, работа управляющих организаций.
К диалогу впервые привлекли не только представителей городской администрации, муниципального контроля и общественности в сфере ЖКХ, но и руководителей управляющих компаний. Цель нового подхода — не просто зафиксировать позицию жителя, а выработать взвешенное решение с учётом закона, интересов жильцов и возможностей сторон.
Ранее в Госжилинспекции области уже изменили порядок приёма: теперь такие встречи проводят не только руководители ведомства, но и заведующие секторами — дважды в месяц.