На Ямале высадят более 1,3 миллиона цветов и 200 тысяч кустарников

Свыше 1,3 млн цветов, 200 тыс. кустарников и 11 тыс. деревьев высадят в Ямало-Ненецком автономном округе в этом году. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Во всех муниципалитетах будут использоваться проверенные сорта и виды растений, адаптированные к климатическим условиям Севера. Улицы Салехарда в этом году украсят свыше 180 тыс. цветов. В Новом Уренгое подготовят к высадке 200 тыс. саженцев: в городе появятся петунии различных оттенков, бегонии, виолы и пеларгонии, а прогулочные зоны дополнят кусты спиреи и дерена. На обновленных клумбах Ноябрьска высадят более 105 тыс. цветов.
Лидером по объему работ станет Надымский район, где планируют высадить 241 тыс. цветов и 8,5 тыс. деревьев. В Пуровском районе создадут композиции из 145 тыс. цветов, в том числе ампельных петуний, бархатцев и вербены. В Муравленко и Губкинском также активно займутся комплексным озеленением: в первом муниципалитете высадят около 91 тыс. цветов и 760 деревьев, второй — 170 тыс. цветов и более 1,5 тыс. саженцев кедра, яблони, сирени и спиреи.
«Муниципалитеты уже приступили к закупке посадочного материала. Мы уделяем особое внимание качеству саженцев и их адаптации к северным условиям — это гарантирует высокую приживаемость растений и долговечность создаваемых зеленых зон. Важно, что каждый район работает по индивидуальному плану, учитывающему локальные климатические особенности», — отметил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямала Дмитрий Афанасьев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.