Спасатели усилили наблюдение за рекой Кубань в Краснодаре

В Краснодаре продолжают мониторинг паводковой ситуации на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжают контролировать уровень воды в реке Кубань после увеличения сбросов из Краснодарского водохранилища. Как сообщили в городской администрации, специалисты внимательно следят за паводковой обстановкой и оценивают возможные риски.

По информации управления гражданской защиты, ситуация остается под контролем. На сегодняшний день угрозы подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи реки, не наблюдается.

Мониторинг ведется в круглосуточном режиме. Спасатели обследуют акваторию и береговую линию, а также регулярно проводят патрулирование для своевременного выявления любых изменений.

Дополнительно за гидрологической обстановкой следит Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара. В случае возникновения нештатных ситуаций специалисты готовы оперативно принять необходимые меры.

Горожанам напомнили, что при угрозе чрезвычайной ситуации или необходимости экстренной помощи следует обращаться по номеру 112.