Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму 1 июня — выходной день. Празднование Троицы

Донбасс, Новороссия и Крым сделали 1 июня выходным днем для празднования Троицы, соответствующие решения приняли главы пяти регионов. Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 1 июня 2026 года — в связи с празднованием Святой Троицы, — сказано в указе главы Крыма Сергей Аксенов.

Источник: КрымPress

При этом руководителю аппарата Совета министров Республики Крым, руководителям исполнительных органов Республики Крым поручено организовать дежурство в нерабочий день.

В указе губернатора соседней Херсонской области Владимира Сальдо уточняется, что выходным объявлено 31 мая, однако если это совпадает с выходным днем, необходимо сделать перенос на следующий день. Аналогичные решения приняты в Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР.

31 мая 2026 года православные верующие в России отмечают день Святой Троицы (Пятидесятницы) — один из 12 важнейших (двунадесятых) церковных праздников.

Троица относится к числу так называемых переходящих праздников, поскольку ее дата зависит от Пасхи. Православные церкви отмечают Святую Троицу на 50-й день после Воскресения Христова и на 10-й после Вознесения Господня.

Праздник всегда приходится на воскресенье. Западно-христианские церкви на 50-й день после Пасхи празднуют Сошествие Святого Духа (Пятидесятницу), а Святую Троицу отмечают спустя 7 дней.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше