Красноярцев позвали на парад креативно украшенных колясок и самокатов

В сквере «Кировский» на улице Кутузова, 91 2 июня пройдёт конкурс необычного детского транспорта «Дети рулят!». Начало в 12:00, сообщили в администрации Кировского района.
Участникам предлагают креативно украсить детские коляски, велосипеды, самокаты, управляемые машинки и даже игрушечные коляски.
Организаторы подготовили три темы на выбор: «Героический транспорт», «Сказочный транспорт» и «Национальный колорит». Приветствуются и костюмы, сочетающиеся с образом транспорта.
Заявки принимаются до 31 мая включительно.