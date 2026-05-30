1 июня в Красноярском крае впервые запретят продажу алкоголя

1 июня 2026 года в Красноярском крае впервые запретят продажу алкоголя. Приобрести алкогольную продукцию нельзя будет во всех торговых объектах любых форматов: супермаркетах, гипермаркетах, магазинах в отдельно стоящих зданиях, а также в многоквартирных домах. Исключение составляют рестораны, кафе и бары.
Напомним, новые ограничения по продаже спиртных напитков действуют в крае с марта 2026 года. Появились «трезвые» дни — 1 июня и 1 сентября. Также для магазинов, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, а также для заведений на первых этажах, время продажи алкоголя ограничили с 10 утра до 9 вечера.
За нарушение запрета должностным лицам может грозить штраф до 40 000 рублей, а для юрлиц — до 300 000 рублей.