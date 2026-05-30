1 июня в Красноярском крае впервые запретят продажу алкоголя

Напомним, новые ограничения по продаже спиртных напитков действуют в крае с марта 2026 года. Появились «трезвые» дни — 1 июня и 1 сентября. Также для магазинов, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, а также для заведений на первых этажах, время продажи алкоголя ограничили с 10 утра до 9 вечера.