Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1 июня в Красноярском крае впервые запретят продажу алкоголя

В первый день лета в регионе нельзя будет купить алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

1 июня 2026 года в Красноярском крае впервые запретят продажу алкоголя. Приобрести алкогольную продукцию нельзя будет во всех торговых объектах любых форматов: супермаркетах, гипермаркетах, магазинах в отдельно стоящих зданиях, а также в многоквартирных домах. Исключение составляют рестораны, кафе и бары.

Напомним, новые ограничения по продаже спиртных напитков действуют в крае с марта 2026 года. Появились «трезвые» дни — 1 июня и 1 сентября. Также для магазинов, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, а также для заведений на первых этажах, время продажи алкоголя ограничили с 10 утра до 9 вечера.

За нарушение запрета должностным лицам может грозить штраф до 40 000 рублей, а для юрлиц — до 300 000 рублей.