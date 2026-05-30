Литва планирует направить около 200 млн евро на «Балтийскую линию обороны»

Около 200 млн евро из льготного кредита, предоставленного по программе Евросоюза, Литва планирует выделить на меры контрмобильности для «Балтийской линии обороны». Об этом сообщил вице-министр обороны страны Каролис Алекса, пишет «Sputnik Литва».
«Около 5 млрд евро из почти 6,4 млрд евро, полученных в виде кредитов, предназначены для нужд дивизии — на тяжелое вооружение, такое как танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, а также боеприпасы различных калибров. Более 800 млн евро будет выделено на ПВО», — добавил вице-министр.
Как отмечает издание, Минобороны Литвы ожидает, что внимание ЕС к обороне восточного фланга возрастет, и на это будет выделено больше средств из бюджета сообщества.
Ранее министры обороны и финансов Робертас Каунас и Криступас Вайтекунас, члены ЕК Андрюс Кубилюс и Петр Серафинас подписали соглашение о предоставлении Литве кредита в размере 6,375 млрд евро в рамках SAFE (Security Action for Europe).