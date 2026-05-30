Литва планирует направить около 200 млн евро на «Балтийскую линию обороны»

Ранее Литва подписала договор о военном кредите по программе ЕС.

Около 200 млн евро из льготного кредита, предоставленного по программе Евросоюза, Литва планирует выделить на меры контрмобильности для «Балтийской линии обороны». Об этом сообщил вице-министр обороны страны Каролис Алекса, пишет «Sputnik Литва».

«Около 5 млрд евро из почти 6,4 млрд евро, полученных в виде кредитов, предназначены для нужд дивизии — на тяжелое вооружение, такое как танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, а также боеприпасы различных калибров. Более 800 млн евро будет выделено на ПВО», — добавил вице-министр.

Как отмечает издание, Минобороны Литвы ожидает, что внимание ЕС к обороне восточного фланга возрастет, и на это будет выделено больше средств из бюджета сообщества.

Ранее министры обороны и финансов Робертас Каунас и Криступас Вайтекунас, члены ЕК Андрюс Кубилюс и Петр Серафинас подписали соглашение о предоставлении Литве кредита в размере 6,375 млрд евро в рамках SAFE (Security Action for Europe).

