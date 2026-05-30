В Ростовской области библиотеки получили книги об оккупации региона

В Донской публичной библиотеке прошла передача нового издания в фонды библиотек всего региона. Книга посвящена периоду немецко-фашистской оккупации и выпущена правительством области совместно с УФСБ и Южным научным центром РАН.
В сборник вошли рассекреченные в конце 2025 года архивные документы о Великой Отечественной войне, ранее недоступные широкой публике. Презентация издания состоялась в мае.
Помимо печатной версии, материалы доступны в электронном виде на портале «живунадону.рф», где уже размещены книги патриотической серии «Живу на Дону».
