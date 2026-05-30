В Ростовской области провели «День безопасности на воде»

В муниципалитетах Ростовской области прошёл «День безопасности на воде». Об этом сообщает правительство региона.
Мероприятия провели в регионе уже в девятый раз. Параллельно спасатели во всех 55 территориях организовали обучающие занятия по оказанию помощи на воде. Самая масштабная акция состоялась в Батайске.
По данным региональных властей, за последние три года количество происшествий на воде снижается. В 2025 году спасено 37 человек, в том числе 11 детей, однако большинство трагических случаев происходит на несанкционированных пляжах, где не дежурят экстренные службы.
Купальный сезон в Ростовской области стартует 1 июня. К этому времени подготовлено около 90 официальных пляжей. За безопасностью отдыхающих будут следить более 1,5 тыс. спасателей, в готовности находятся свыше 300 единиц автотранспорта и 100 плавсредств. Спасатели также продолжат рейды по «диким» пляжам и разъяснительную работу с населением.